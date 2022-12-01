بث مباشر HD مشاهدة مباراة المغرب وكندا يلا شوت STREAM مشاهدة رابط مباراة المغرب اليوم

الفجر الرياضي
المغرب
المغرب

بث مباشر HD مشاهدة مباراة المغرب وكندا يلا شوت STREAM مشاهدة رابط مباراة المغرب اليوم، والتى ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.


توقيت مباراة المغرب ضد كندا
ومازال عشاق كرة القدم بالوطن العربي، يبحثون خلال الفترة الحالية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره منتخب كندا، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس.


وتبدأ صافرة بداية أحداث مباراة المغرب ضد نظيره منتخب كندا، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

لمشاهدة مباراة المغرب اضغط هنا


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم
قناة beIN SPORTS على النايل سات
التردد: 12013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة bein Sports HD 1 على عرب سات
التردد: 12245
القمر الصناعي: عرب سات
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الكأس القطرية Alkass على نايل سات
التردد الجديد: 11919.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.


قناة الكأس القطرية Alkass على عرب سات
التردد: 12245.
الاستقطاب: رأسي
معدل الترمير: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
 

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