بالصور.. الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة

أخبار مصر
الرئيس السيسي يزور
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتُعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلومترًا.

الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي يزور جامعة ومدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة جامعة المنصورة البحر المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي

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