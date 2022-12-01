الان.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم كورة لايف، تتجه أنظار الجماهير العربية، مساء اليوم الخميس، إلى المباراة المصيرية للمنتخب المغربي ضد نظيره الكندي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وودعت ثلاثة منتخبات عربية (قطر - تونس - السعودية) المونديال من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني.

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ويملك "أسود الأطلس" فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجهون كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.

ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

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أرقام وإحصائيات

ستكون هذه هي المباراة الخامسة للمغرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم ضد دولة غير أوروبية، حيث خسر أسود الأطلس كل من مبارياته الأربع السابقة (ضد بيرو والمملكة العربية السعودية والبرازيل وإيران).

لم تضمن كندا التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، بعد أن خسرت أول مباراتين أمام كل من كرواتيا وبلجيكا.

خسر المنتخب الكندي جميع مبارياته الخمس في كأس العالم.

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حقق المغرب فوزه الثالث في المونديال، وذلك في آخر مباراة أمام بلجيكا. وجاءت انتصاراته الأخرى ضد دول أوروبية (فازت أيضا على البرتغال عام 1986 واسكتلندا عام 1998).

ستكون هذه المباراة الأولى لكندا ضد دولة إفريقية منذ أكتوبر 2016.

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في آخر مباراة لهما، خسرت كندا 4-0 أمام المغرب في مدينة مراكش.

يتطلع المغرب لبلوغ مراحل خروج المغلوب من المونديال للمرة الثانية، بعد إنجاز عام 1986.

إذا حافظ المنتخب المغربي على نظافة شباكه في مباراة اليوم، فسيكون أول منتخب إفريقي لا تهتز شباكه في أول 3 مباريات في كأس العالم.

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على الرغم من تذيلها ترتيب المجموعة السادسة دون أي نقاط، فقد سدد لاعبو كندا 30 تسديدة أمام كرواتيا وبلجيكا، وهو أعلى معدل مقارنة مع من أي فريق آخر في المجموعة.