عاجل.. سعر القمح يسجل 9750 جنيه للطن ببورصة السلع

الاقتصاد
اسعار القمح في بورصة
اسعار القمح في بورصة السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 بطرح كمية 10 الآلف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 17 ) عملية شراء بالفعل.

هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 31) طلب باجمالي كمية قدرها 21116.72 طن يمثل ضعف الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67جنية مصري.

وفي ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها يوم الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ.

 

أطلاق بورصة السلع في مصر  :

 اطلاقت وزارة التموين بورصة السلع بالتداول على القمح، حيث يأتي هذا اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق  السلع ‏وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار  ‏السلع في السوق المصري.

وقالت الوزارة بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين اسبوعيًا، وذلك ابتداءًا من يوم الاحد الموافق ‏‏27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏


هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.


ومن المتوقع ان تشهد البورصة تداول عدد من السلع الاخري تدريجيا منه الارز والذرة والذهب.

القمح ببورصة السلع تداول القمح ببورصة السلع

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