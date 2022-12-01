مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة اون لاين، أصبحت القنوات التي تبث مباراة المغرب وكندا في مونديال 2022 إقبالا شعبيا على العرب، بعد خروج المنتخبات العربية الثلاثة.

يستعد المغرب لخوض مباراة حاسمة، لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في مونديال قطر 2022، عندما يلتقي كندا.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة اون لاين، وودع المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى وهي قطر والسعودية وتونس البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية.

وفي الأمل الأخير للجماهير العربية، سيلتقي المنتخب المغربي مع كندا في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة اون لاين، ويسعى المنتخب المغربي لكتابة تاريخ جديد والتأهل إلى دور الـ16 وهو في صدارة مجموعته، ليكرر الإنجاز الذي حققه عام 1986 عندما تصدّر مجموعته، وواجه ألمانيا في الدور المقبل.

وأصبح المنتخب الكندي من بين المنتخبات التي ودعت مونديال 2022 وهو سيف ذو حدين لأسود الأطلس، لأنه سيلعب ضد فريق غير مؤهل لكنه في نفس الوقت سيلعب ضد فريق ليس لديه ما يخسره وسيلعب دون ضغط.



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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022

قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستتوالى نقل مباراة المغرب وكندا في الجولة الأخيرة.

كما أن، قناة الكأس ستقوم بنقل مباراة المغرب وكندا في كأس العالم، عبر قنواتها المشفرة.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا على الإنترنت

ويُمكن مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر لحظة بلحظة على تطبيق "تود"، وكذلك "بي إن كونكت"، كما تقدم "بوابة الفجر الرياضية" تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات المباراة المرتقبة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس إذاعة مباراة المغرب وكندا، ضمن باقة الـ22 مباراة المنقولين على القناة المفتوحة.

وتُنقل مباراة المغرب وكندا على قناة الرياضية المغربية، وهي القناة التي تملك أيضًا حقوق نقل مباريات أسود الأطلس في كأس العالم 2022، بتعليق هشام فرج.

موعد مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم؟

موعد مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم، سيكون عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "الثمامة"

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم؟

كرواتيا 4 نقاط

المغرب 4 نقاط

بلجيكا 3 نقاط

كندا 0 نقاط

ماذا يحتاج منتخب المغرب للصعود لدور الـ16؟

يمتلك منتخب المغرب حظوظا قوية للصعود لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022، بعد حصده 4 نقاط من انتصار وتعادل جعلوه مناصفًا في صدارة المجموعة السادسة.

يحتاج منتخب المغرب للفوز على كندا ليرتقي لصدارة المجموعة ب7 نقاط، ويضمن الصعود كأول.

في حال تعادله مع منتخب كندا، سيصعد أيضًا بـ5 نقاط، كثاني المجموعة دون النظر لنتيجة مواجهة بلجيكا وكرواتيا في القمة الملتهبة بينهما، إذ سيرافق أحدهما حسب ما سيؤول إليه الصدام الأوروبي العنيف.

وسيتأهل منتخب المغرب حتى لو خسر من كندا بهدف واحد، شريطة ألا تفوز بلجيكا على كرواتيا؛ لأنه سيظل وصيفًا بـ4 نقاط، ومتقدمًا بفارق الأهداف على بلجيكا التي خسرت من الأسود بهدفين.