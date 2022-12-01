عاجل.. تعليق هام من هيئة البريد حول صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢

الاقتصاد
البريد المصري
البريد المصري

تنفي الهيئة القومية للبريد ما تردد حول تأجيل صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢ إلى يوم الأحد وتؤكد انتظام عمليات صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وقد قررت الهيئة القومية للبريد، زيادة مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتصبح حتى السادسة مساءً، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت، لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

كما توضح الهيئة القومية للبريد بأن هناك لجنة لمتابعة انتظام صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتأكد من صرف المعاشات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

المالية تسليم 180  مليار جنيه للمعاشات ضمن فض التشابكات:

من جانبه أكد  محمد معيط وزير المالية،  أن الخزانة العامة للدولة  قامت بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022:

وكانت  التأمينات الاجتماعية، اعلنت إنه ا ستبدء بالتزام مع شهر  ديسمبر بصرف المعاشات للمستفدين منها على ايام وفقا لقيمة المعاش منعا للازدحام على مكينات الصراف الالي، على ان يكون متضمن قيمة الزيادة التى جه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لاصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه للتغلب على زيادة اعبارء المعيشة.

ومن المقررر أن تصرف  الشريحة الأولى وهم أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه جنيه يومي 1 و2 ديسمبر 2022 ، أما الشريحة الثانية وهم أصحاب المعاشات من 1000 حتى 2000 جنيهخلال يومي 3 و4 ديسمبر 2022 ، أما الشريحة الثالثة وهم أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه سيصرفون المعاشات خلال يومي 5 و6 ديسمبر 2022.

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