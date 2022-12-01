بث مباشر مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المغرب وكندا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

يختتم منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة ستجمعه اليوم الخميس بكندا على ملعب الثمامة.

ويحتل منتخب «أسود الأطلس» صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع كرواتيا، وعلى بُعد نقطة وحيدة من ملاحقهما المباشر بلجيكا.

لمشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر ( اضغط هنا )

ويحتاج بطل إفريقيا الأسبق للفوز أو التعادل من أجل التأهل لثُمن نهائي المسابقة، ولو أن الخسارة قد تمنحه بطاقة العبور أيضا، بشرط خسارة كرواتيا مع امتلاكه لفارق الأهداف أفضل، أو تعادل بلجيكا على أن يكون فارق الأهداف في صالحه.

ويسعى منتخب المغرب لتكرار إنجاز جيل 1986 الذي تأهل للدور الثاني من المونديال بعد أن تصدر مجموعته، قبل أن يغادر نسخة المكسيك بالخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر دون رد، للنجم الأسبق لوثر ماتيوس.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة "أسود الأطلس" بعض التغييرات مقارنة بتلك التي فازت على بلجيكا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسبق لمنتخب المغرب أن واجه نظيره الكندي في 3 مناسبات حقق خلالها فوزين بجانب تعادل وحيد.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

بث مباشر مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المغرب وكندا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.