موعد مباراة المغرب وكندا اليوم فى كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

مباراة المغرب وكندا، يخوض المنتخب الوطني المغربة مباراة مهمة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، في ثالث جولات دور مجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تحظى بأهمية كبيرة، ولا سيما بعد خروج المنتخبات العربية من المونديال وتبقي المغرب كممثل وحيد للعرب.

ملعب مباراة المغرب وكندا

ويتسضيف ملعب ستاد الثمامة مباراة المغرب وكندا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، حيث يبحث أسود الأطلسي عن حسم تأشيرة التأهل إلى دور الـ 16، وخاصة أنه صاحب الحظوظ الأكبر.

وتقدم بوابة الفجر تفاصيل مباراة المغرب وكندا في السطور التالية:

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022

وتنطلق مباراة المغرب وكندا في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات، في مواجهة تحسم المتأهل إلى دور الـ16.

القنوات الناقلة لـ مباراة المغرب وكندا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط عن نقل مباراة المغرب وكندا اليوم عبر فضائيتها beIN Sports max1.

ترتيب مجموعة المغرب وكندا

وتأتي مباراة المغرب وكندا في ظروف مهمة، حيث يعتلي أسود الأطلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع كرواتيا وفاز على بلجيكا بأول جولتين، بينما تحل كرواتيا في المرتبة الأولى بفارق الأهداف فقط، ويأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كندا المجموعة دون نقاط.

آخر مواجهات المغرب في كأس العالم قطر 2022

وفاز منتخب المغرب في مباراته السابقة على بلجيكا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 بهدفين نظيفين، وهو الانتصار الذي حققه أسود الأطلسي بعد 24 عامًا منذ أخر انتصار للمغرب في تاريخ مشاركتهم بالمونديال.

ويدخل المغرب مباراته أمام كندا اليوم وهو يمتلك الأفضلية، حيث يحتاج إلى تحقيق أية نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022، حيث يكفيه الفوز أو التعادل دون النظر للمواجهات الأخرى.