لايف بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة بلجيكا ضد كرواتيا يلا شوت في كأس العالم ٢٠٢٢.. بث مباشر بلجيكا الآن BELGIUM vs CROATIA كورة لايف اون لاين هدف هازارد

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4 والتي تبث على القمر الصناعي نايل بتردد 12264 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500



قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

تبدأ صافرة بداية أحداث مباراة المغرب ضد نظيره منتخب كندا، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم

قناة beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة bein Sports HD 1 على عرب سات

التردد: 12245

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الكأس القطرية Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

قناة الكأس القطرية Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

توقيت مباراة كندا ضد المغرب في كأس العالم

ويلتقي منتخب المغربي ضد نظيره منتخب كندا، مساء اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم قطر 2022

ويتصدر المنتخب المغربي ، جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصل عليهم من خلال الفوز في مباراة والتعادل في الثانية، بينما يحتل منتخب كندا، المركز الرابع والأخير بدون نقاط.