بث مباشر مباراة المغرب وكندا لايف live مشاهدة مباراة المغرب وكندا دون تقطيع رابط مباشر moracoo
تبدأ صافرة بداية أحداث مباراة المغرب ضد نظيره منتخب كندا، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم
قناة beIN SPORTS على النايل سات
التردد: 12013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة bein Sports HD 1 على عرب سات
التردد: 12245
القمر الصناعي: عرب سات
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قناة الكأس القطرية Alkass على نايل سات
التردد الجديد: 11919.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
قناة الكأس القطرية Alkass على عرب سات
التردد: 12245.
الاستقطاب: رأسي
معدل الترمير: 27500.
معدّل التصحيح: ¾.
توقيت مباراة كندا ضد المغرب في كأس العالم
ويلتقي منتخب المغربي ضد نظيره منتخب كندا، مساء اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.
ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم قطر 2022
ويتصدر المنتخب المغربي، جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصل عليهم من خلال الفوز في مباراة والتعادل في الثانية، بينما يحتل منتخب كندا، المركز الرابع والأخير دون نقاط.