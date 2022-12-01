سعر الدولار اليوم الخميس 1-12-2022 أمام الجنيه المصرى

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سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، متأثرا بالاضطرابات التي يشهدها العالم، وما أعقبها من قرارات قبل الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري، بشأن رفع سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا، ليواصل الارتفاع المسجل منذ فترات طويلة، وسط حالة من الترقب قبل المواطنين لمشاهدة مدى تأثير هذه الزيادة عليهم، مع جهود حثيثة من الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات.

وتقدم بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الخميس 1-12-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في البنك الأهلى 

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليوم الخميس 1 ديسمبر، 24.5 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 24.5 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار  اليوم 2022 في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، في بنك قناة السويس، 24.50 جنيه للشراء، و24.60 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المصرى الخليجى، إلى 24.58 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.61 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سجل الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، في البنك العربي الإفريقي 24.40 جنيه للشراء، كما سجل الدولار سعر24.47 للبيع.

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