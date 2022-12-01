LIVE بث مباشر الآن... مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر تويتر كأس العالم بتاريخ 1-12-2022 المغرب ضد كندا مباشر KORA PLUS

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد مباريات اليوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم والقنوات الناقلة، حيث يلتقي المغرب مع كندا، وكرواتيا مع بلجيكا، بينما تواجه ألمانيا نظيرتها كوستاريكا، بالإضافة إلى موقعة إسبانيا ضد اليابان.



مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم



كندا X المغرب – 5 مساء بتوقيت القاهرة و6 بتوقيت السعودية – beIN Sports المفتوحة.

كرواتيا X بلجيكا – 5 مساء بتوقيت القاهرة و6 بتوقيت السعودية، beIN Sports Max

اليابان X إسبانيا – 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية – beIN Sports Max

كوستاريكا X ألمانيا – 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية – beIN Sports Max

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على إسناد مهمة التعليق على مواجهة المغرب ضد كندا، للمعلق الرياضي الشهير "جواد بده" والمُعين من جانب قنوات بي ان سبورتس القطرية.



ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم



1- المغرب 4 نقاط

2- كرواتيا 3 نقاط

3- بلجيكا 3 نقاط

4- كندا دون رصيد

