بث مباشر YALLA SHOOT HD مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا يلا شوت هدف زياش KORA GOAL ماتش المغرب دون تقطيع Live7 الاسطوره تابع لايف PLUS

يدخل المنتخب المغربي هذه المباراة اليوم، في ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة، بحظوظ وفيرة في التأهل للدور الثاني، سواء في حالة الفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة.

ويكفي أسود أطلس تحقيق التعادل للتأهل دون النظر إلى نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.



وفي حالة تلقيه هزيمة من كندا، فيحتاج إلى فوز كرواتيا أو تعادلها مع بلجيكا، بشرط ألا يخسر من كندا بفارق أكثر من ثلاثة أهداف.

وطبقًا للوائح كأس العالم، في حال التساوي في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لاختيار الفريق المتأهل، وبعد ذلك المواجهات المباشرة.

موعد مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الثمامة، فعاليات اللقاء المرتقب اليوم، بين منتخبي المغرب وكندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر.

ويمكن تنزيل تردد القناة على مختلف الاقمار الصناعية من خلال المعلومات التالية:

تردد قناة tnt على النايل سات:

التردد: 11157.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة tnt على عرب سات:

التردد: 12683.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة tnt على هوت بيرد:

تردد: 10873.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: هوت بيرد

