يلا كورة Marrakech بث مباشر مباراة بلجيكا ضد كندا Yalla Shoot.. تابع لايف HD مشاهدة مباراة أسود الآطلسي كورة Online هدف المغرب بث لايف Ziyech

مباراة كندا والمغرب في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة كندا والمغرب بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كندا والمغرب بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة المغرب وكندا

البث المباشر لمباراة المغرب وكندا هو اليوم الخميس في الساعة السادسة مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب وكندا ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

