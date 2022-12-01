لايف بث مباشر Morocco national مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا يلا شوت في كاس العالم || رابط Twitter بث مباشر المغرب وكندا Kora plus هدف زياش

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الفجر الرياضي
المغب وكندا
المغب وكندا

من المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.
ملعب مباراة المغرب وكندا
ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الثمامة، فعاليات اللقاء المرتقب اليوم، بين منتخبي المغرب وكندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر.

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القناة الناقلة لمباراة المغرب وكندا
ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك من خلال قناة bein sports hd 1 max بتعليق جواد بدة، وذلك بجانب قناة الكأس الرياضية اكسترا الأولى الحاصلة على حقوق البث أيضًا، في إفريقيا والشرق الأوسط.
والجدير بالذكر أن موقع الفجر الرياضي سيقدم لكم بثًا مباشرًا لكل أحداث المباراة المرتقبة بين منتخبي المجموعة السادسة، وذلك لحظة بلحظة لكل متابعي بطولة كأس العالم 2022 في مصر والوطن العربي.

كيفية مشاهدة قناتي bein sports hd 1 max وقناة الكأس الرياضية اكسترا الأولى
-أولًا: تردد قناة الكأس القطرية إكستر
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- تردد قناة bein sport 1 المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11604
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 2/3.
الاستقطاب: أفقي.
ترتيب المجموعة السادسة من كأس العالم
وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل مواجهات اليوم، كالتالي:-
كرواتيا: 4 نقاط
المغرب: 4 نقاط
بلجيكا: 3 نقاط
كندا: بلا نقاط
 

 

 

 

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