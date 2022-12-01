ناو Match ‏Morocco بث مباشر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022|| Canada v Morocco يلا بين ناو

الفجر الرياضي
المغرب وكندا
المغرب وكندا

 

 

موعد مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم، سيكون عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “الثمامة”

شاهد المباراة من هنا

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم؟
كرواتيا 4 نقاط
المغرب 4 نقاط
بلجيكا 3 نقاط
كندا 0 نقاط
ماذا يحتاج منتخب المغرب للصعود لدور الـ16؟
يمتلك منتخب المغرب حظوظا قوية للصعود لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022، بعد حصده 4 نقاط من انتصار وتعادل جعلوه مناصفًا في صدارة المجموعة السادسة.

يحتاج منتخب المغرب للفوز على كندا ليرتقي لصدارة المجموعة ب7 نقاط، ويضمن الصعود كأول.

في حال تعادله مع منتخب كندا، سيصعد أيضًا بـ5 نقاط، كثاني المجموعة دون النظر لنتيجة مواجهة بلجيكا وكرواتيا في القمة الملتهبة بينهما، إذ سيرافق أحدهما حسب ما سيؤول إليه الصدام الأوروبي العنيف.

وسيتأهل منتخب المغرب حتى لو خسر من كندا بهدف واحد، شريطة ألا تفوز بلجيكا على كرواتيا؛ لأنه سيظل وصيفًا بـ4 نقاط، ومتقدمًا بفارق الأهداف على بلجيكا التي خسرت من الأسود بهدفين.
 

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