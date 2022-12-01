لايف الآن.. مشاهدة مباراة المغرب وكندا الشوط الأول بث مباشر مجانا كاس العالم YALLA-SHOOT بث مباشر المغرب وكندا live7HD يلا شوت هدف Abde Ezzalzouli

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الفجر الرياضي
المغرب وكندا
المغرب وكندا

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS

مباراة كندا والمغرب في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

 

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مشاهدة مباراة كندا والمغرب بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

التغطية الخاصة لمباراة المغرب وكندا

10 دقائق على انطلاق المباراة والمغر ب الطرف الأفضل.
هدف 4: حكيم زياش يضع المغرب في المقدمة بطريقة رائعة.

دق 2: المغرب يبدأ التهديد مبكرًا بكرة عرضية يتفطن لها الدفاع.
انطلاق المباراة.
موعد مباراة المغرب وكندا

البث المباشر لمباراة المغرب وكندا هو اليوم الخميس في الساعة السادسة مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب وكندا ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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