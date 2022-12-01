جووول زياش رابط بث مباشر المغرب ضد كندا لايف.. Twitch مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم يلا شوت هُنـا بث مباشر Kora Al Arab

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 وتبدأ بمنافسة من العيار الثقيل بين منتخبي كندا والمغرب التي تقام مساء اليوم الخميس 1-12-2022 وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الثمامة.

مباراة هامة وقوية للمنتخب المغربي الذي يسعى لتحجاوز عقبة كندا والتأهل الدور الثمن نهائي من المونديال القطري، حيث في رصيده 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا، وفوزه على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراته في الجولة الثانية.

من المنتظر ان تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة المغرب وكندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من المجموعة السادسة من المونديال القطري 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية حسب الدول العربية:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت قطر.

لكل متابعي مباراة المغرب وكندا من الشاشات أو الهواتف الذكية يمكنكم متابعة المباراة على الهواء منباشرة وفي بث حصري عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية وقنوات الكاس التالية:

Arryadia TNT HDوالمعلق الرياضي هشام فرج

beIN Sports HD 1 Maxوسيكون برفقة المشاهدين بالتعليق المعلق جواد بدة

beIN 4K HDR وعليها المعلق جواد بدة



أما لو كنتم ترغبون المباراة على هواتفكم الذكية من خلال الطرق التالية:

تطبيق TOD App - beIN SPORTS

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