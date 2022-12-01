لايف kora live مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS لايف مباشر



من المنتظر ان تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة المغرب وكندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من المجموعة السادسة من المونديال القطري 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية حسب الدول العربية:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت قطر.

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 وتبدأ بمنافسة من العيار الثقيل بين منتخبي كندا والمغرب التي تقام مساء اليوم الخميس 1-12-2022 وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الثمامة.

مباراة هامة وقوية للمنتخب المغربي الذي يسعى لتحجاوز عقبة كندا والتأهل الدور الثمن نهائي من المونديال القطري، حيث في رصيده 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا، وفوزه على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراته في الجولة الثانية.



التغطية الخاصة لمباراة المغرب وكندا

10 دقائق على انطلاق المباراة والمغر ب الطرف الأفضل.

هدف 4: حكيم زياش يضع المغرب في المقدمة بطريقة رائعة.

دق 2: المغرب يبدأ التهديد مبكرًا بكرة عرضية يتفطن لها الدفاع.

انطلاق المباراة.

موعد مباراة المغرب وكندا

البث المباشر لمباراة المغرب وكندا هو اليوم الخميس في الساعة السادسة مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب وكندا ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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