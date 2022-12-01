مشاهدة مباراة المغرب وكندا مباشر الآن 2 - 0 فى كأس العالم

بوابة الفجر

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من دور المجموعات لمونديال 2022 وتبدأ بمسابقة من العيار الثقيل بين منتخبي كندا ولمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب وكندا” اضغط هنا  تقام مساء اليوم الخميس 1-12-2022. وتقام المباراة على ارض ملعب الثمامة.

مباراة مهمة وقوية للمنتخب المغربي الذي يسعى لتخطي عقبة كندا والتأهل للدور الأخير من مونديال قطر حيث يملك 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا وانتصاره على بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراتها بالدور الثاني.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2022:

ويحمل المنتخب المغربي آمال العرب في مونديال 2022 بعد أن ودعت منتخبات قطر وتونس والسعودية "رسميا" المونديال من دور المجموعات.

من ناحية أخرى، يطمح المنتخب الكندي بقيادة نجمه ألفونسو ديفيز، لتحقيق نتيجة مشرفة أمام أسود الأطلس، بعد خروجه رسميًا من البطولة بخسارته في الجولتين الأوليين أمام بلجيكا وكرواتيا.

لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب وكندا” اضغط هنا 

اليوم، في نفس المجموعة من مسابقات المونديال، ستلتقي كرواتيا مع بلجيكا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تُذاع مباراة المغرب وكندا على قناة بي إن سبورت التي لها حقوق بث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1، بتعليق جواد بده، إضافة إلى قناة كأس قطر، وعلق عليها خليل البلوشي.

وشهد تشكيل المغرب عودة ياسين بونو لحراسة عرين أسود الأطلس، بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد بلجيكا.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

خط الوسط: أوناحي - أمرابط - عبد الحميد صابيري.

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

 

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