مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر ياسين تي في canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر ياسين تي في canada vs. morocco وأعلنت القنوات المذاعة عن رابط لمشاهدة مباراة المغرب وكندا، تذاع على الهواء مباشرة من استاد الثمامة لكأس العالم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة من مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر

ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على نظيره الكندي الذي لن يكون بالطبع أقوى من بلجيكا التي هزمها أسود الأطلس في الجولة الأخيرة بهدفين دون مقابل، بسبب فارق الأداء المميز بينهما.

بث مباشر مباراة المغرب وكندا

ويعتبر المنتخب المغربي الأقرب إلى التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، إذ يملك أربع نقاط في رصيده من تعادل وانتصار، بفارق هدف خلف كرواتيا التي ستلعب مساء اليوم مع بلجيكا، المرتبة الثانية في العالم حتى اللحظة.

ولم ينجح المنتخب الكندي في أول مشاركة تاريخية له في المونديال، حيث سجل أي نقاط، حيث خسر أمام بلجيكا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، ثم خسر مرة أخرى أمام كرواتيا، ويسعى لتحقيق أي تفوق تاريخي. فوق المنتخب المغربي.