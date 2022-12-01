برلمانية: مدينة المنصورة الجديدة إنجاز يضاف للقيادة السياسية

برلمانيه:

قالت النائبة ولاء عبدالفتاح إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مدينة المنصورة الجديدة انجاز جديد يضاف إلي إنجازات القيادة السياسية، التي سعت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة، كما أنها ستساعد في تخفيف الضغط والكثافة السكانية علي مدينة المنصورة.

مدينة المنصورة الجديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع

وأضافت “عبدالفتاح ” إنه تنتمي مدينة المنصورة الجديدة إلى مدن الجيل الرابع، أي تتمتع بأحدث التقنيات سواء في شبكة المواصلات الصديقة للبيئة، أو شبكة الاتصالات والإنترنت، وهو ما تسعى إليه مصر في كافة مدنها الجديدة، إيمانا منها بمسئوليتها كقائدة لمواجهة التغيرات المناخية.

برلمانية:المدن الجديدة لم تعد حكرا على القاهرة والاسكندرية

والجدير بالذكر أنه تم وضع الأساس لها في مارس 2018، وصدر بها قرار جمهوري عام 2017 بمساحة 7211 فدانا، فإن أهم ما يميزها أنها قابعة في وسط الدلتا، وهذا يعني أن التنمية والمشروعات لم تعد حكرا على القاهرة والإسكندرية كما هو المعتاد خلال العقود الماضية.

واختتمت أن مدينة المنصورة الجديدة سوف تكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.