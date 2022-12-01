برلمانيه:

برلمانية: مدينة المنصورة الجديدة إنجاز يضاف للقيادة السياسية

أخبار مصر
النائبة ولاء عبدالفتاح
النائبة ولاء عبدالفتاح

قالت النائبة ولاء عبدالفتاح إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية مدينة المنصورة الجديدة انجاز جديد يضاف إلي إنجازات القيادة السياسية، التي سعت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة، كما أنها ستساعد في تخفيف الضغط والكثافة السكانية علي مدينة المنصورة.

مدينة المنصورة الجديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع 

وأضافت “عبدالفتاح ” إنه تنتمي مدينة المنصورة الجديدة إلى مدن الجيل الرابع، أي تتمتع بأحدث التقنيات سواء في شبكة المواصلات الصديقة للبيئة، أو شبكة الاتصالات والإنترنت، وهو ما تسعى إليه مصر في كافة مدنها الجديدة، إيمانا منها بمسئوليتها كقائدة لمواجهة التغيرات المناخية.

برلمانية:المدن الجديدة لم تعد حكرا على القاهرة والاسكندرية  

والجدير بالذكر أنه تم وضع الأساس لها في مارس 2018، وصدر بها قرار جمهوري عام 2017 بمساحة 7211 فدانا، فإن أهم ما يميزها أنها قابعة في وسط الدلتا، وهذا يعني أن التنمية والمشروعات لم تعد حكرا على القاهرة والإسكندرية كما هو المعتاد خلال العقود الماضية.

واختتمت أن مدينة المنصورة الجديدة سوف تكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

افتتاح الرئيس مدينة المنصورة الجديدة النائبة ولاء عبدالفتاح مجلس النواب القيادة السياسة - الرئيس السيسي

مواد متعلقة

برلمانية: افتتاح مدينة المنصورة الجديدة إنجاز جديد يحسب للسيسي

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة كندا والمغرب بث مباشر || Yalla shoot بث مباشر مباراة المغرب وكندا في كأس العالم دون تقطيع beIN SPORTS

الان.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم كورة لايف

بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Yalla Shoot| مباراة المغرب بث مباشر| مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت

Yalla Shoot بث مباشر المغرب وكندا twitter بث مباشر مباراة المغرب كندا يلا شوت TODAY

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة اون لاين

LIVE بث مباشر الآن... مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر تويتر كأس العالم بتاريخ 1-12-2022 المغرب ضد كندا مباشر KORA PLUS

تابع لايف مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة لايف هدف المغرب الأول