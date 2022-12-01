بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت

الفجر الرياضي
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بث مباشر المغرب الان، بث مباشر مباراة المغرب وكندا اليوم، يستضيف ملعب "الثمامة" مباراة من العيار الثقيل جدا بين المغرب وكندا اليوم في مباراة الدور الثالث لمباريات المونديال، ضمن مباريات اليوم، وويسعى المنتخب المغربي في مباراة اليوم إلى تحقيق النصر في مباراة الليلة بث مباشر المغرب اليوم.

بث مباشر المغرب الان 

أضاع المنتخب الكندي فرصة التأهل رسميًا للدور المقبل، لذلك من المتوقع أن يكون الأداء مبهرًا للغاية ودون أدنى ضغط على المنتخب المغربي، لذا لن تكون المباراة سهلة على الإطلاق للأطلس. أسود ووليد الركراكي. ستة عشر، حيث يلتقي الفريقان صاحب المركزين الأول والثاني مع أصحاب المركزين الأول والثاني من إسبانيا وألمانيا، عيّن الفيفا الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس لقيادة المباراة المهمة للمنتخب المغربي ضد كندا، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة، في المجموعة السادسة من دور الـ 16. مجموعات كأس العالم قطر 2022، ويساعد كلاوس كل من مواطنيه رودريجو فيدريجو ودانيلو سيمون، في حين تم تعيين الياباني ياشيمي ياماشيتا حكما رابعا، وفي غرفة الفأرة يكون التشيلي خوليو باسكونان مع الإسبانيين خوان مارتينيز وروبرتو دياز والأوروغواي ليودان جونزاليس حارس المنتخب المغربي ياسين بونو للإصابة في المباراة الماضية لكن مركزه لم يتحدد بعد. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت.

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مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر

بث مباشر المغرب ضد كندا، تقام احداث هذا اللقاء على ستاد المدينة التعليمية، وستنطلق صافرة الحكم لبدء هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية ونعرض اليكم من خلال موقعنا موعد انطلاق هذه المباراة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 6:00 مساءً بتوقيت السعودية
• 5:00 مساءً بتوقيت مصر
• 6:00 مساءً بتوقيت العراق
• 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين
• 6:00 مساءً بتوقيت سوريا
• 4:00 مساءً بتوقيت تونس
• 4:00 مساءً بتوقيت المغرب
• 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر
• 6:00 مساءً بتوقيت اليمن
• 6:00 مساءً بتوقيت لبنان
• 5:00 مساءً بتوقيت السودان
• 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا
• 6:00 مساءً بتوقيت قطر
• 6:00 مساءً بتوقيت الاردن
• 6:00 مساءً بتوقيت الكويت
• 6:00 مساءً بتوقيت البحرين
• 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات
• 7:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان
• 3:00 مساءً بتوقيت موريتانيا
• 6:00 مساءً بتوقيت جزر القمر
• 6:00 مساءً بتوقيت الصومال
• 6:00 مساءً بتوقيت جيبوتي
• 3:00 مساءً بتوقيت غرينيتش GMT.

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