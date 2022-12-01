"الشوط الثاني" ث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Morocco vs Canada | مباراة المغرب بث مباشر دون تقطيع (2-1) World Cup | مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت

بث مباشر لمباراة المغرب ضد كندا في مباراة من العيار الثقيل تجمع الفريقين في مباراة بالدور الثالث لمباريات مونديال قطر 2022، ويخوض المنتخب المغربي مواجهته الثالثة في المونديال هذا. أمسية ضد كندا وتأمل في تحقيق النصر وضمان الترقية إلى ثمن نهائي المونديال، وسيستضيف استاد الثمامة أحداث هذه المباراة القادمة، وتبلغ سعة الملعب 40 ألف متفرج، وهو من بين الملاعب الحديثة التي تم افتتاحها لمونديال المغرب بث مباراة المغرب على الهواء مباشرة.

بث مباشر المغرب الآن، قدم المنتخب المغربي، خلال مشاركته في مونديال 2022 بقطر، مفاجأة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، حيث كان فوزه الأول على المنتخب البلجيكي، مما جعل الجميع ينظرون إلى المغربي. المنتخب الوطني في عجب، لما حققه في الدور الثاني، لذلك يتوقع الكثيرون أن يقدم المنتخب المغربي أداءً عاليًا في مباراة الدور الثالث، ويتوقع البعض حضوره في دور الـ16 المقبل لكأس العالم 2022. المسابقات، البث المباشر للمغرب وكندا.

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بث مباشر المغرب الآن، قدم المنتخب المغربي، خلال مشاركته في مونديال 2022 بقطر، مفاجأة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، حيث كان فوزه الأول على المنتخب البلجيكي، مما جعل الجميع ينظرون إلى المغربي. المنتخب الوطني في عجب، لما حققه في الدور الثاني، لذلك يتوقع الكثيرون أن يقدم المنتخب المغربي أداءً عاليًا في مباراة الدور الثالث، ويتوقع البعض حضوره في دور الـ16 المقبل لكأس العالم 2022. المسابقات، البث المباشر للمغرب وكندا.

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مباراة المغرب اليوم مباشر يلا لايف، تنقل أحداث البث المباشر الخاصة بمباراة اليوم التي تنطلق من استاد الثمامة في تمام الساعة الخامسة مساءًا عبر قناة الكأس حيث البث المباشر لمباراة السعودية والمكسيك الليلة ينقل عبرها دون تقطيع مع عدة جودات مقدمة من قبل القناة المسؤلة بتعليق خليل البلوشي، المغرب مباشر اليوم.

تم الاعلان منذ قليل عن تشكيل المباراة الرسمي من قبل مدربي المنتخبين، والان نعرض لكم تشكيل المنتخبين لهذه المباراة ونبدا بالمنتخب العربي المغربي: حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف اكرد، رومان سايس، اشرف حكيمي، خط الوسط: سفيان امرابط، عز الدين اوناهي، عبد الحميد صابري، خط الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.