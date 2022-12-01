الآن هدف Ziyech.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم maroco

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة المغرب
مشاهدة مباراة المغرب

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 وتبدأ بمنافسة من العيار الثقيل بين منتخبي كندا والمغرب التي تقام مساء اليوم الخميس 1-12-2022 وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الثمامة.

مباراة هامة وقوية للمنتخب المغربي الذي يسعى لتحجاوز عقبة كندا والتأهل الدور الثمن نهائي من المونديال القطري، حيث في رصيده 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا، وفوزه على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراته في الجولة الثانية.

شاهد المباراة من هنا

مشاهدة مباراة المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2022:

من المنتظر ان تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة المغرب وكندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة  من المجموعة السادسة من المونديال القطري 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية حسب الدول العربية:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2022:
لكل متابعي مباراة المغرب وكندا من الشاشات أو الهواتف الذكية يمكنكم متابعة المباراة على الهواء منباشرة وفي بث حصري عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية وقنوات الكاس التالية:

Arryadia TNT HDوالمعلق الرياضي هشام فرج
beIN Sports HD 1 Maxوسيكون برفقة المشاهدين بالتعليق المعلق جواد بدة
beIN 4K HDR  وعليها المعلق جواد بدة
 

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