بث مباشر “بين سبورت max” مباراة المغرب وكندا الان مجانا دون تقطيع || “هدف المغرب” video مباراة المغرب وكندا Canada vs Morocco goal || روابط يلا شوت مقابلة المغرب هدف النصيري

حقق المغرب أول فوز له في كأس العالم منذ عام 1998، حيث تغلب على بلجيكا صاحبة المركز الثاني 2-0 يوم الأحد، مما أثار النشوة بين اللاعبين، والاحتفالات الجامحة بين المشجعين وحتى الاضطرابات في بروكسل.

وفي الاختبار الأخير لدور المجموعات، سيلعب المغاربة مع كندا، التي ستسعى لإخفاء أول انتصار في تاريخ البطولة بعد خروجها من كأس العالم الأولى منذ 36 عاما.

ومن شأن الفوز أو التعادل أن يساعد المغرب على التأهل إلى دور ال16 للمرة الأولى منذ عام 1986.

وفي حال فوز كندا، سيحتاج المغرب إلى بلجيكا للفوز على كرواتيا في المباراة المقبلة بالمجموعة السادسة، حيث سيحدد فارق الأهداف ما إذا كانت هي أو مطاردو 2018 سيكونون على حافة الهاوية.

“إذا وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب مباشرة، أعتقد أننا سنكون خطرين للغاية في المستقبل”، قال المدرب المغربي وليد الرراقي قبل فوزهم على بلجيكا.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر

منتخب المغرب على وشك التأهل إلى الأدوار الإقصائية مباشرة ويجب أن يكون قادرا على تحقيق فوز مهم، ولقد كانت بطولة مخيبة للآمال

وبالنسبة لكندا حيث تم إقصاؤها رسميا قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

يسعى المنتخب المغربي الذي استعاد نشاطه إلى بلوغ دور خروج المغلوب من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود من خلال الفوز على كندا أو مجاراتها في آخر مباراة له في المجموعة السادسة يوم الخميس.

بث مباشر مباراة المغرب وكندا

مرحبا بكم في تغطية مساحات المباشرة للاستعداد لمباراة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ومن المقرر أن تقام اليوم مباريات كندا ضد المغرب، وكرواتيا ضد بلجيكا، وكوستاريكا ضد ألمانيا، واليابان ضد إسبانيا.

مباراة المغرب وكندا بث مباشر، نقدم اليكم البث المباشر لمباراة منتخب المغرب امام منتخب كندا Morocco vs Canada في مباراة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين في مباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كاس العالم قطر 2022، ويخوض المنتخب المغربي ثالث مواجهاته في المونديال مساء اليوم امام كندا ويامل في تحقيق الفوز وضمان الصعود إلى ثمن نهائي كاس العالم، ويستقبل ستاد الثّمامة احداث هذه المباراة المرتقبة، وتبلغ سعة الملعب 40.000 الف متفرج وهو من ضمن الاستادات الحديثة التي تم افتتاحها من اجل بطولة كاس العالم، مباراة المغرب بث مباشر.

مباراة المغرب وكندا بث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر، يخوض المنتخب المغربي الملقب بأُسود اطلس ثالث مبارياته في المونديال، وحقق اسود اطلس حتى الان 4 نقاط من خلال الجولتين الماضيتين، تعادل في المباراة الاولى امام منتخب كرواتيا دون اهداف، اما في المباراة الثانية استطاع كسر التوقعات وانتصر على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا بثنائية نظيفة وكانت اهداف المباراة باقدام كلا من رومان سايس وزكريا ابو خلال، ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد اربع نقاط وبالتساوي مع صاحب المركز الأول المنتخب الكرواتي الذي يمتلك اربع نقاط ايضا، المغرب وكندا بث مباشر.

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مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر

بث مباشر المغرب ضد كندا، تقام احداث هذا اللقاء على ستاد المدينة التعليمية، وستنطلق صافرة الحكم لبدء هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية ونعرض اليكم من خلال موقعنا موعد انطلاق هذه المباراة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

• 5:00 مساءً بتوقيت مصر

• 6:00 مساءً بتوقيت العراق

• 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين

• 6:00 مساءً بتوقيت سوريا

• 4:00 مساءً بتوقيت تونس

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 وتبدأ بمنافسة من العيار الثقيل بين منتخبي كندا والمغرب التي تقام مساء اليوم الخميس 1-12-2022 وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الثمامة.

مباراة هامة وقوية للمنتخب المغربي الذي يسعى لتحجاوز عقبة كندا والتأهل الدور الثمن نهائي من المونديال القطري، حيث في رصيده 4 نقاط بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا، وفوزه على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراته في الجولة الثانية.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2022:

من المنتظر ان تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة المغرب وكندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من المجموعة السادسة من المونديال القطري 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية حسب الدول العربية:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2022:

لكل متابعي مباراة المغرب وكندا من الشاشات أو الهواتف الذكية يمكنكم متابعة المباراة على الهواء منباشرة وفي بث حصري عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية وقنوات الكاس التالية:

Arryadia TNT HDوالمعلق الرياضي هشام فرج

beIN Sports HD 1 Maxوسيكون برفقة المشاهدين بالتعليق المعلق جواد بدة

beIN 4K HDR وعليها المعلق جواد بدة

بث مباشر المغرب ضد كندا.. يستضيف استاد الثمامة اليوم الخميس، مباراة القمة بين المغرب وكندا في مواجهة مصيرية لاسود الاطلس من اجل كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، خصوصا بعد أن اصبح مصير المنتخب المغربي بين يديه ويمتلك العديد من الخيارات من اجل ضمان التأهل إلى الدولار الاقصائية.

وستنطلق مباراة القمة بين كندا والمغرب في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، هو نفس التوقيت الذي ستنطلق فيه المواجهة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا الذي ستكون لنتيجتها أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي.

بث مباشر المغرب ضد كندا الان

وسيتأهل المنتخب المغربي في حالة الفوز أو التعادل وبغرض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى، اما في حالة الخسارة فان اسود الاطلس سوف تتأهل في حالة خسرت بلجيكا أو خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

اسود الاطلس حقق انطلاقة قوية في كاس العالم بعد أن فرض التعادل على رفاق لوكا مودريتش في الجولة الأولى، قبل ان يعود بقوة في الجولة الثانية ويحقق ثلاث نقاط غالية امام المنتخب البلجيكي 2-0. فيما حقق منتخب كندا انطلاقة قوية في الأداء لكن ضعيفة في النتيجة، بعد ان خسر المباراة الافتتاحية امام بلجيكا 1-0، ومن ثم الخسارة امام كرواتيا 4-1.

