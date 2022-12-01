بث مباشر الآن now 1st يلا شوت دون تقطيع.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت.. هدف حكيم زياش ONLINE

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 الخاسر يخرج من البطولة ولا يتأهل إلى دور الـ 16.

حقق المغرب أول فوز له في كأس العالم منذ عام 1998، حيث تغلب على بلجيكا صاحبة المركز الثاني 2-0 يوم الأحد، مما أثار النشوة بين اللاعبين، والاحتفالات الجامحة بين المشجعين وحتى الاضطرابات في بروكسل.

وفي الاختبار الأخير لدور المجموعات، سيلعب المغاربة مع كندا، التي ستسعى لإخفاء أول انتصار في تاريخ البطولة بعد خروجها من كأس العالم الأولى منذ 36 عاما.

ومن شأن الفوز أو التعادل أن يساعد المغرب على التأهل إلى دور ال16 للمرة الأولى منذ عام 1986.

وفي حال فوز كندا، سيحتاج المغرب إلى بلجيكا للفوز على كرواتيا في المباراة المقبلة بالمجموعة السادسة، حيث سيحدد فارق الأهداف ما إذا كانت هي أو مطاردو 2018 سيكونون على حافة الهاوية.

“إذا وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب مباشرة، أعتقد أننا سنكون خطرين للغاية في المستقبل”، قال المدرب المغربي وليد الرراقي قبل فوزهم على بلجيكا.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر

منتخب المغرب على وشك التأهل إلى الأدوار الإقصائية مباشرة ويجب أن يكون قادرا على تحقيق فوز مهم، ولقد كانت بطولة مخيبة للآمال

وبالنسبة لكندا حيث تم إقصاؤها رسميا قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

يسعى المنتخب المغربي الذي استعاد نشاطه إلى بلوغ دور خروج المغلوب من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود من خلال الفوز على كندا أو مجاراتها في آخر مباراة له في المجموعة السادسة يوم الخميس.