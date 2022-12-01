بث مباشر تعليق البلوشي.. الآن ñÖW live لايف..بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 ماتش أسود الاطلس ELOSTORA

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة المغرب
مشاهدة مباراة المغرب وكندا

مباراة المغرب وكندا بث مباشر، نقدم اليكم البث المباشر لمباراة منتخب المغرب امام منتخب كندا Morocco vs Canada في مباراة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين في مباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كاس العالم قطر 2022، ويخوض المنتخب المغربي ثالث مواجهاته في المونديال مساء اليوم امام كندا ويامل في تحقيق الفوز وضمان الصعود إلى ثمن نهائي كاس العالم، ويستقبل ستاد الثّمامة احداث هذه المباراة المرتقبة، وتبلغ سعة الملعب 40.000 الف متفرج وهو من ضمن الاستادات الحديثة التي تم افتتاحها من اجل بطولة كاس العالم، مباراة المغرب بث مباشر.

مباراة المغرب وكندا بث مباشر
مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر، يخوض المنتخب المغربي الملقب بأُسود اطلس ثالث مبارياته في المونديال، وحقق اسود اطلس حتى الان 4 نقاط من خلال الجولتين الماضيتين، تعادل في المباراة الاولى امام منتخب كرواتيا دون اهداف، اما في المباراة الثانية استطاع كسر التوقعات وانتصر على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا بثنائية نظيفة وكانت اهداف المباراة باقدام كلا من رومان سايس وزكريا ابو خلال، ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد اربع نقاط وبالتساوي مع صاحب المركز الأول المنتخب الكرواتي الذي يمتلك اربع نقاط ايضا، المغرب وكندا بث مباشر.

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مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر
بث مباشر المغرب ضد كندا، تقام احداث هذا اللقاء على ستاد المدينة التعليمية، وستنطلق صافرة الحكم لبدء هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية ونعرض اليكم من خلال موقعنا موعد انطلاق هذه المباراة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 6:00 مساءً بتوقيت السعودية
• 5:00 مساءً بتوقيت مصر
• 6:00 مساءً بتوقيت العراق
• 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين
• 6:00 مساءً بتوقيت سوريا
• 4:00 مساءً بتوقيت تونس
 

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