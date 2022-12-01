الآن Match Morocco.. بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Morocco vs Canada | مباراة المغرب بث مباشر دون تقطيع World Cup | مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت NØW

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة المغرب
مشاهدة مباراة المغرب وكندا

بث مباشر المغرب ضد كندا.. يستضيف استاد الثمامة اليوم الخميس، مباراة القمة بين المغرب وكندا في مواجهة مصيرية لاسود الاطلس من اجل كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، خصوصا بعد أن اصبح مصير المنتخب المغربي بين يديه ويمتلك العديد من الخيارات من اجل ضمان التأهل إلى الدولار الاقصائية.

شاهد المباراة من هنا

وستنطلق مباراة القمة بين كندا والمغرب في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، هو نفس التوقيت الذي ستنطلق فيه المواجهة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا الذي ستكون لنتيجتها أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي.

بث مباشر المغرب ضد كندا الان

وسيتأهل المنتخب المغربي في حالة الفوز أو التعادل وبغرض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى، اما في حالة الخسارة فان اسود الاطلس سوف تتأهل في حالة خسرت بلجيكا أو خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

اسود الاطلس حقق انطلاقة قوية في كاس العالم بعد أن فرض التعادل على رفاق لوكا مودريتش في الجولة الأولى، قبل ان يعود بقوة في الجولة الثانية ويحقق ثلاث نقاط غالية امام المنتخب البلجيكي 2-0. فيما حقق منتخب كندا انطلاقة قوية في الأداء لكن ضعيفة في النتيجة، بعد ان خسر المباراة الافتتاحية امام بلجيكا 1-0، ومن ثم الخسارة امام كرواتيا 4-1.
 

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر كندا والمغرب كندا والمغرب بث مباشر رابط مباشر المغرب وكندا يلا شوت مباراة المغرب وكندا لايف المغرب وكندا مباشر مباراة المغرب

مواد متعلقة

يلا شوت لايف.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم 2022-12-1 يلا شوت

يلا لايف مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS| بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا (2-0) في كأس العالم قطر 2022 لايف

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة كندا والمغرب بث مباشر || Yalla shoot بث مباشر مباراة المغرب وكندا في كأس العالم دون تقطيع beIN SPORTS

الان.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم كورة لايف

بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Yalla Shoot| مباراة المغرب بث مباشر| مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت

Yalla Shoot بث مباشر المغرب وكندا twitter بث مباشر مباراة المغرب كندا يلا شوت TODAY

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة اون لاين

LIVE بث مباشر الآن... مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر تويتر كأس العالم بتاريخ 1-12-2022 المغرب ضد كندا مباشر KORA PLUS

تابع لايف مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر يلا شوت canada vs. morocco منتخب المغرب مباشر كأس العالم 2022 كورة لايف هدف المغرب الأول