الآن Match Morocco.. بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Morocco vs Canada | مباراة المغرب بث مباشر دون تقطيع World Cup | مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت NØW

بث مباشر المغرب ضد كندا.. يستضيف استاد الثمامة اليوم الخميس، مباراة القمة بين المغرب وكندا في مواجهة مصيرية لاسود الاطلس من اجل كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، خصوصا بعد أن اصبح مصير المنتخب المغربي بين يديه ويمتلك العديد من الخيارات من اجل ضمان التأهل إلى الدولار الاقصائية.

وستنطلق مباراة القمة بين كندا والمغرب في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، هو نفس التوقيت الذي ستنطلق فيه المواجهة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا الذي ستكون لنتيجتها أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي.

بث مباشر المغرب ضد كندا الان

وسيتأهل المنتخب المغربي في حالة الفوز أو التعادل وبغرض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى، اما في حالة الخسارة فان اسود الاطلس سوف تتأهل في حالة خسرت بلجيكا أو خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

اسود الاطلس حقق انطلاقة قوية في كاس العالم بعد أن فرض التعادل على رفاق لوكا مودريتش في الجولة الأولى، قبل ان يعود بقوة في الجولة الثانية ويحقق ثلاث نقاط غالية امام المنتخب البلجيكي 2-0. فيما حقق منتخب كندا انطلاقة قوية في الأداء لكن ضعيفة في النتيجة، بعد ان خسر المباراة الافتتاحية امام بلجيكا 1-0، ومن ثم الخسارة امام كرواتيا 4-1.

