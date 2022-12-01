بث مباشر إسبانيا واليابان يلا شوت yalla shoot|| في العارضة مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان الموقعة بكسر العظام التي ستجمع الفريقين، من بين أبرز وأهم مباريات الدور الثالث في دور المجموعات بكأس العالم، وهي مواجهة من العيار الثقيل ستحدد من سيحققها. يتأهل لجولة الأسعار النهائية في المونديال، وإحدى اللقاءات التي لا يمكن تقسيمها إلى قسمين، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين المنتخبات الأربعة في المجموعة، كل منهم يريد التأهل مع المنتخبات الأوروبية. الذين حجزوا بالفعل مقعدًا في نهائيات البطولة المرموقة، فهل سيبث اللاعبون الإسبان جهودهم في الأيام الماضية ويتأهلون، أم سيكونون عرضة للإقصاء؟ سنعرف بعد بضع ساعات البث المباشر لإسبانيا واليابان Yalla Shoot.

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان في العارضة

بث مباشر إسبانيا الآن، تواصل إسبانيا قتالها في المجموعة السادسة الصعبة التي تتواجد فيها، مع لقاء حاسم ضد اليابان بحثًا عن تحقيق النصر واقتناص النتيجة الكاملة من اللقاء الذي سيؤدي إلى تأهلها المباشر إلى دور الـ. المركز السادس عشر في مونديال قطر بنسختها الحالية، دون الدخول في احتمالية احتساب بيرما أو النظر إلى المواجهة بين ألمانيا وكوستاريكا، والتي ستلعب في نفس الوقت، حيث يكون للمنتخب الإسباني أمر صعوده. بين يديها ولا تنتظر هدية من أحد، وهذا أمر إيجابي يأتي لصالحها، حيث يعتبر الفريق الأقوى بين المنتخبات الأربعة في المجموعة للتأهل للمرحلة المقبلة واللاعبين. مطلوب منهم عدم الرضا عن الاجتماع أو التقليل من شأنه، لأنه لن يكون سهلًا على الإطلاق من الناحية الفنية، وستكون دوافع اليابان قوية للفوز لعدة أسباب، البث المباشر لـأسبانيا واليابان الأسطورة.

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بث مباشر اسبانيا واليابان يلا شوت

بث مباشر إسبانيا يلا لايف، تعتبر إسبانيا المهمة صعبة نسبيًا على نفسها من خلال إضاعة فوز كان في متناول اليد أمام غريمها التقليدي ألمانيا في مباراة الدور الثاني الأخيرة التي جمعت بينهما. كل الدلائل تشير إلى أن المنتخب الإسباني كان قريبًا جدًا من تحقيق النصر لأنه كان أفضل في الملعب، وكان هو من افتتح التسجيل عن طريق ألفارو موراتا، لكن اللاعبين اعتقدوا أن المباراة انتهت لصالحهم، لذلك عاقبهم الألمان. الدقائق العشر الأخيرة بهدف إجراء تعديل تسبب في تأجيل حلم الترقية، ولكن لا داعي للقلق من أنه لا يزال لديهم 90 دقيقة أمام اليابان يمكنهم من خلالها انتزاع البطاقة وحجز مقعد. الأول هو ضمان المواجهة أمام وصيف المجموعة الأخرى. هل سنرى الليلة مفاجأة كأس العالم باستبعاد الإسبان؟ هذا ما سنعرفه قريبًا، بث مباشر لإسبانيا واليابان دون تقطيع.

 

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