بث مباشر إسبانيا واليابان يلا كورة|| مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر اليوم 2022-12-1 ياسين تي في

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ننقل لكم عبر موقعنا الفجر بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب اليابان مساء اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ماتش اسبانيا واليابان بث مباشر

اعترف لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، بمشاهدة لقطة الليل لمباراة إسبانيا، أن لاعبيه اعتقدوا أن اللقاء مع ألمانيا يخص أيديهم وامتثلوا، ولهذا السبب انتهت المباراة بهذه النتيجة، لكنه أكد أنه التقى باللاعبين. طلب منهم الاستفادة من الدرس، وبالتالي لن يقلل من شأن اليابان لأن كل شيء ممكن والسيناريو يمكن أن يحدث. أسوأ شيء على الطاولة هو فوز اليابان وانتصار الألمان على كوستاريكا، وبالتالي ماتادور الإسباني. سيكون خارج البطولة. عناصر جيدة قادرة على إحداث فرق، بث مباشر لمنتخب إسبانيا واليابان 365 لكرة القدم.

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منتخب اسبانيا واليابان بث مباشر live

بثت مباراة إسبانيا واليابان على الهواء مباشرة في لقطة ليلية. لم تعرف إسبانيا واليابان بعضهما البعض جيدًا تاريخيًا، وهذا يزيد من حساسية وصعوبة لقاء اليوم، حيث التقيا تاريخيًا في مباراة واحدة بالإضافة إلى كونها ودية في عام 2001 وفاز الإسبان بهدف نظيف سجله روبن براشا.. استطاعت اليابان أن تحقق مفاجأة في افتتاح مسيرتها في البطولة، وفازت على الآلات بهدفين مقابل هدف واحد، لكنها عانت من هزيمة مفاجئة على يد كوستاريكا في الجولة الماضية وخسرت بها. هدف نظيف، لكنها حاليًا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط، فهي بحاجة للفوز فقط، أو التعادل، لكن بعد ذلك سيكون عليها أن تتعادل ألمانيا وكوستاريكا من أجل الصعود، بث مباراة إسبانيا واليابان. يعيش.

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يستضيف ملعب خليفة الدولي احداث المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة بث مباشر اسبانيا واليابان علي قناة bein sports 1 hd max بتعليق حسن العيدروس.

تقام مباراة إسبانيا واليابان على الهواء مباشرة اليوم الخميس 1 ديسمبر، واختتم لاعبو الفريقين استعداداتهم النهائية للمباراة، حيث لا يوجد فريق لديه ميزة على الآخر، ويبدو أن فرص فوز الفريقين احصل على 50 ٪ لكل منهم، مما يعني أنه عليك، عزيزي الزائر، أن تستعد لأي سيناريو ليحدث الليلة في إسبانيا البث المباشر اليوم.

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