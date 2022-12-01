مباراة إسبانيا واليابان اليوم في كأس العالم بث مباشر..رابط تويتر اسبانيا واليابان اليوم

بوابة الفجر

رابط تويتر اسبانيا واليابان اليوم، سيواجه المنتخب الإسباني بكوكبه من النجوم الشباب، اليوم الخميس، اختبارا صعبا أمام اليابان في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

وتقام المباراة بين اسبانيا واليابان على أرض استاد خليفة الدولي بالدوحة، وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة الحاسمة من مباريات المجموعة الخامسة في نهائيات مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

تضم المجموعة، بالإضافة إلى إسبانيا واليابان، ألمانيا وكوستاريكا، اللتان تلتقيان اليوم أيضًا في نفس الوقت.

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أما منتخب اليابان فقد فجر مفاجأة كبيرة في الجولة الأولى بفوزه على ألمانيا، ثم تفجير مفاجأة جديدة بخسارته أمام كوستاريكا.

يشهد جدول مباريات مونديال قطر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة المغرب ضد كندا وبلجيكا ضد كرواتيا وألمانيا ضد كوستاريكا وإسبانيا ضد اليابان.

مباراة اسبانيا واليابان تويتر

تحتل إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد فوزها في المباراة الأولى الكبيرة على حساب كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، وتعادل أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة بهدف لكل فريق وتقاسم. نقاط المواجهة بحيث يكون للمنتخب الإسباني خيار واحد وهو التفوق وحصوله على ثلاث نقاط للتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم.

من ناحية أخرى، يمتلك الكمبيوتر الياباني ثلاث نقاط فقط في المركز الثاني، حيث حقق الفوز والمفاجأة الكبرى في أول مباراة لكأس العالم ضد ألمانيا بهدفين لواحد، لكنها خسرت أمام كوستاريكا في المباراة الأخيرة بضربة واحدة. هدف دون رد ولا بديل عن الفوز من أجل التأهل للدور التالي.

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