بث مباشر اسبانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022 يلا لايف، يواجه المنتخب الياباني نظيره الإسباني في الجولة الثالثة من المسابقات الخامسة على استاد خليفة الدولي، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

وفي المباراة الأخيرة خسر المنتخب الياباني أمام كوستاريكا بهدف نظيف سجله كشر فولر في الدقيقة 81.

وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره الألماني بهدف لواحد في المباراة الأخيرة، حيث سجل ألفارو موراتا في الدقيقة 62 ونيكلاس فولكروج في الدقيقة 83.

وتحتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تحتل إسبانيا المركز الأول برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة اليابان واسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تقام مباراة اليابان وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة اليابان واسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تقام مباراة اليابان وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 على ستاد الخليفة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان واسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تذاع مباراة اليابان وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 beIN Sports HD 1 Max وRai 1 وRTP 1.