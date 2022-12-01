مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر يلا شوت yalla shot في العارضة اسبانيا واليابان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة اسبانيا بث مباشر على الهواء مباشرة ضد اليابان الان بث مباشر لكأس العالم اليوم 1-12-2022 بمونديال اليوم الخميس.

موعد مباراة إسبانيا واليابان في المونديال، اليوم الخميس، حيث تسعى إسبانيا لكسب عدة نقاط أمام منافستها اليابان، الخميس.

بينما يسعى المنتخب الياباني إلى اقتناص عدة نقاط اليوم ضد الخصم العنيد اسمه إسبانيا، وبما أن المباراة ستشاهدها الكثير، سنبثها على الهواء اليوم.

بعد أن نجحت إسبانيا في التأهل إلى المونديال، يعود المنتخب الإسباني لاستكمال المباريات هذا الموسم بعد أن نجحت إسبانيا في التواجد في المونديال، لمواجهة اليابان اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

إسبانيا هي المنتخب المضيف في مواجهة اليوم، في الدور الثالث من دور المجموعات لكأس العالم.

بينما تحل اليابان ضيفا على حساب اسبانيا في المونديال

لمشاهدة البث المباشر الآن “أسبانيا واليابان” اضغط هنا 

قائمة منتخب اسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، ب أو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

إسبانيا أهداف مباراة أسبانيا واليابان بث مباشر بث مباشر اسبانيا اليوم بث مباشر أسبانيا واليابان بث مباشر مباراة أسبانيا واليابان تشكيل إسبانيا أمام اليابان اليابان أسبانيا أمام اليابان اسبانيا الإنجليزي أسبانيا ضد اليابان أسبانيا ضد اليابان مباشر اسبانيا لايف اسبانيا مباشر اسبانيا مباشر اليوم إسبانيا واليابان أسبانيا واليابان بث مباشر أسبانيا واليابان مباشر ماتش أسبانيا واليابان مباراة أسبانيا أمام اليابان مباراة اسبانيا بث مباشر اليوم مباراة اسبانيا مباشرة اليوم مباراة اسبانيا بث مباشر مباراة أسبانيا ضد اليابان مباراة اسبانيا مباشر مباراة إسبانيا واليابان مباراة أسبانيا واليابان بث مباشر مشاهدة مباراة أسبانيا واليابان بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا الان مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا مباشر الان يلا شوت مباراة أسبانيا اليابان اسبانيا يلاشوت بث مباشر

الأكثر قراءة

بث مباشر اسبانيا واليابان يلا شوت || كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم || كيفية مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر

تابع الآن LIVE.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري يلا شوت ON Sport

عاجل.. ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

بث مباشر اسبانيا واليابان يلا شوت || كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر كورة اون لاين

عاجل.. أول تعليق من الرئيس السيسي على دعوات 11-11 (فيديو)

الان.. بث مباشر المغرب وكندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم كورة لايف

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر الآن عبر On Time Sports