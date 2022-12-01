مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر يلا شوت yalla shot في العارضة اسبانيا واليابان

مشاهدة مباراة اسبانيا بث مباشر على الهواء مباشرة ضد اليابان الان بث مباشر لكأس العالم اليوم 1-12-2022 بمونديال اليوم الخميس.

موعد مباراة إسبانيا واليابان في المونديال، اليوم الخميس، حيث تسعى إسبانيا لكسب عدة نقاط أمام منافستها اليابان، الخميس.

بينما يسعى المنتخب الياباني إلى اقتناص عدة نقاط اليوم ضد الخصم العنيد اسمه إسبانيا، وبما أن المباراة ستشاهدها الكثير، سنبثها على الهواء اليوم.

بعد أن نجحت إسبانيا في التأهل إلى المونديال، يعود المنتخب الإسباني لاستكمال المباريات هذا الموسم بعد أن نجحت إسبانيا في التواجد في المونديال، لمواجهة اليابان اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

إسبانيا هي المنتخب المضيف في مواجهة اليوم، في الدور الثالث من دور المجموعات لكأس العالم.

بينما تحل اليابان ضيفا على حساب اسبانيا في المونديال

قائمة منتخب اسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، ب أو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).