بث مباشر اسبانيا واليابان يلا شوت.. بث مباشر منتخب اسبانيا كأس العالم

مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر الفجر Spain vs Japan اليوم 1 ديسمبر 2022 ضمن مباريات كأس العالم القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة إسبانيا واليابان في كأس العالم 2022، حيث يحلم المنتخب الياباني بتحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق بالنسبة له منذ مدة طويلة، وذلك حينما يواجه نظيره العملاق المنتخب الإسباني على أرضية ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في مساء اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022.

مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

فشلت إسبانيا في تحقيق النقاط الثلاث المهمة. على حساب اليابان، فإن المواجهة الصعبة وتحقيق النصر هو المطلب الأساسي لكلا الفريقين للتأهل إلى الدور الثاني. من المونديال، ورد ذكره في اللقاء الأخير لإسبانيا، والذي انتهى بتعادل إيجابي مع ألمانيا، بهدف. مقابل هدف، كان أول فوز لإسبانيا على كوستاريكا، بينما تكبد المنتخب الياباني خسارة. في المباراة الأخيرة ضد كوستاريكا.

بث مباشر لمباراة إسبانيا واليابان ويحتل المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا وكوستاريكا. وقالت اليابان، وكذلك مدرب المنتخب الياباني، إن مواجهة اليوم لن تكون سهلة، والنصر هو ما نتطلع إليه. الليلة، وجميع اللاعبين حاضرون الليلة في التشكيلة الأساسية، وهدفنا إرضاء الجماهير بالتأهل. كما تحدث لاعب المنتخب الإسباني أن مواجهة اليابان اليوم لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريقين يبحثان عن النصر، لذا فإن المنتخب الياباني سيلعب بقوة وسرعة عالية.

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تعتبر مشاركة المنتخب الياباني في المونديال رقمًا قياسيًا جيدًا إلى حد ما، حيث وصل الفريق إلى المونديال ست نسخات سابقة، وفي بطولة 2022 تعتبر المرة السابعة في تاريخ المونديال.، وكانت أفضل مشاركة للمنتخب الياباني في نسخة 2002 في النسخة التي استضافتها مع كوريا الجنوبية حيث وصلت إلى ربع نهائي هذه البطولة.

بدأ المنتخب الياباني مشواره في هذه البطولة بفوز كبير على ألمانيا أحد المرشحين لنهائيات كأس العالم بنتيجة 2-1، ليحقق مفاجأة كبيرة في بداية المونديال، وفي في المباراة الثانية، تكبدت خسارة من منتخب كوستاريكا، وتأمل في تحقيق نتيجة فائزة لضمان تأهلها إلى الدور المقبل.

حقق المنتخب الإسباني العديد من البطولات والنجاحات على مستوى القارة والعالم، وفاز بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخه، والذي كان عام 2010، والذي أقيم في القارة الأفريقية.

ولا يوجد ملعب محدد له للعب المباريات، وأكبر نتيجة حققها الفريق الإسباني كانت ضد بلغاريا عندما تغلب عليها 13-0 عام 1993، وأكبر خسارة تكبدتها كانت أمام إيطاليا 7-1 عام 1928 وضد. انكلترا بنفس النتيجة.