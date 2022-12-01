مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر spain vs japan live اليوم الخميس 01-12-2022 كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمباراة اليابان واسبانيا في مونديال 2022، مشاهدة مباراة اليابان وإسبانيا تبث على الهواء مباشرة في مونديال، حيث ينتظر عشاق الجولة الساحرة في كل مكان اللقاء المنتظر، في النسخة الحالية من مونديال الدوحة، دولة قطر.

وسيستضيف استاد خليفة الدولي مواجهة من العيار الثقيل بين إسبانيا واليابان تقام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2022 التي تستضيفها قطر.

مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

وتضم المجموعة الخامسة في مونديال 2022، بالإضافة إلى المنتخبين الياباني والإسباني، ألمانيا وكوستاريكا.

وحقق المنتخب الإسباني انتصارا واسعا في الجولة الأولى على حساب كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد قبل أن يكتفي بالتعادل 1-1 مع ألمانيا.

أما منتخب اليابان فقد حقق مفاجأة مدوية في مونديال 2022 بعد فوزه على "المنشافت" 2-1 في الجولة الأولى، لكنه خسر مفاجأة أمام كوستاريكا بهدف نظيف في الجولة الثانية.


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 مباراة اسبانيا واليابان كورة لايف

تتصدر إسبانيا ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة في مونديال 2022 برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن اليابان التي تحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تتقدم على كوستاريكا بفارق الأهداف، بينما تأتي ألمانيا في ذيل ترتيب المجموعة بـ نقطة واحدة.

سنتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا واليابان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لمرحلة مجموعات المونديال، والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة إسبانيا واليابان في مونديال 2022؟
موعد مباراة إسبانيا واليابان في الدور الثالث من منافسات المجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على استاد خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

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