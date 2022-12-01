مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 بث مباشر

ينتظر عشاق الكرة الألمانية المواجهة المنتظرة للماكينات أمام كوستاريكا فى الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 المقامة بقطر لمعرفة مصير الألمان.

ويدخل منتخب ألمانيا مباراة كوستاريكا وعينه على تحقيق الانتصار، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، إذ سيكون عليه الفوز وانتظار نتيجة مباراة إسبانيا واليابان في كأس العالم 2022.

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2022، بالخسارة أمام اليابان، لكنه حصد نقطة ثمينة بالتعادل أمام إسبانيا، مستغلًا سقوط الكمبيوتر الآسيوي ضد كوستاريكا بهدف نظيف.

وفى حالة فوز منتخب اليابان على إسبانيا فإن المنتخب الألماني سيجد نفسه أمام صعوبات كبيرة، لأنه سيكون مضطرا للفوز على كوستاريكا بفارق أهداف كبير، وإلا سيغادر المونديال من الباب الضيق، كما حدث في آخر نسخة.

أما كوستاريكا التي بدأت مسيرتها في المونديال القطري بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا، فإنها تأمل هي الأخرى في العبور للدور القادم، في حال انتصارها على المانشافت، وهي مهمة صعبة للغاية، وحدوث ذلك السيناريو سيكون بمثابة إحدى أكبر مفاجآت العرس العالمي.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

أهمية المباراة ستدفع هانز فليك مدرب ألمانيا للدخول بأفضل تشكيلة لديه، طمعًا في تحقيق انتصار يضعه في الدور الموالي من بطولة كأس العالم 2022.

حسب التقارير فإن تشكيلة المانشافت ستكون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: راوم، أنطوني روديجر، شلوتيربيك، سولي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جوشوا كيميتش، موسيالا.

خط الهجوم: سيرج جنابري، توماس مولر، كاي هافيرتز.

بث مباشر مباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.