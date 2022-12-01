لايف ON TIME Sports بث مباشر الزمالك والمصري يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 2022-12-01 في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الزمالك والمصري بث
الزمالك والمصري بث مباشر

يسعى نادي الزمالك بقياده نجم المفضل لدي الجماهير محمود عبد الرازق شيكابالا في الاحتفاظ بدرع الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي، فيما يرعب النادي الأهلي في عودة درع الدوري المصري إلى الجزيرة من جديد خاصة بعدما فقده لمدة موسمين.

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ويوجد الفارس الأبيض قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر في المركز الخامس ولديه في رصيده 7 نقاط، وفي المقابل يوجد المصري البورسعيدي قبل مباراة الزمالك اليوم مباشر يلا شوت في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ولديه في رصيده 4 نقاط فقط.

ويتطلع نادي الزمالك بقيادة المخضرم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز في لقاء المصري اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك مباراة المصري اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على المصري في دور الثمانية من بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي.

 

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