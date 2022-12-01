هدف الزمالك | بث مباشر الزمالك والمصري يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري يلا شوت live

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يترقب الكثير من عشاق كرة القدم المصرية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري اليوم التي تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

على أرضية ستاد الجيش وفي تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة تنطلق مباراة الزمالك والمصري في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.


ويعاني نادي الزمالك قبل مباراة اليوم من أزمة تذبذب الاداء وغياب الثقة في اللاعبين البيض وذلك بعدما تلقوا خسارة قاسية من النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها تعادل الزمالك في مباراة الدوري المصري.

 

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وعادت عجلة الدوري المصري إلى الدوران مجددا حيث يلعب الزمالك مع المصري البورسعيدي اليوم الخميس في خامس جولات الدوري المصري الممتاز اليوم 1 ديسمبر 2022 ويأمل جمهور نادي الزمالك في تحسن اداء الفريق خلال المباريات المقبلة.

وينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز ومن المتوقع أن تكون المنافسة مع النادي الأهلي شرسة للغاية خاصة في ظل رغبة الفريقين في الحصول على درع الدوري المصري.

 

 

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