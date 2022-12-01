مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا، ويواجه المغرب كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات لكأس العالم، والتي تعتبر مباراة تغير مجرى حياة المغرب، بالنظر إلى أن ثلاث نقاط تؤهله رسميا للدور المقبل. من ناحية أخرى، يلعب المنتخب الكندي مباراته الأخيرة دون تسجيل نقطة واحدة في الجولتين الأولى والثانية.

مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا لايف اليوم ياسين تي في yasin tv

أصبح المنتخب الألماني على شفا الهاوية بنسبة كبيرة، ومصيره ليس بيده، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بنقطة واحدة، بعد التعادل الأخير ضد إسبانيا بهدف لكل منهما. منهم والخسارة في اللقاء الأول من اليابان بهدفين لواحد.

حضرت الآلات الألمانية هذه المباراة بكل قوة وتركيز، حيث يأمل المنتخب الوطني اليوم في تحقيق النصر في محاولة لإنقاذ تاريخه المعرض للخطر إلى حد كبير وقد يكون وصمة عار على هذا الجيل، لذلك سيجعل. كل جهد لانتزاع النقاط الكاملة.

رياضيا، يحتاج المنتخب الألماني للفوز، ولا بديل عن ذلك من أجل الحصول على فرصة التأهل للدور المقبل، لكن هذا الأمر يعتمد على خسارة اليابان من إسبانيا اليوم، والتي حسمت البطاقة الأولى للبطولة. الجولة التالية.

وفي المقابل، ظهر منتخب كوستاريكا بصورة جيدة في المباراة الماضية، حيث نجح في الفوز على اليابان بهدف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط جعلته في المركز الثالث على جدول الترتيب.

ويبحث المنتخب الكوستاريكي اليوم عن تحقيق الفوز بأي طريقة من أجل اقتناص بطاقة التأهل للدور المقبل، ولكن لا بد من خساره اليابان من إسبانيا.

التشكيل المتوقع لألمانيا أمام كوستاريكا

في سياق متصل، استقر هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على تشكيل بلاده لمواجهة كوستاريكا اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: روديجر وديفيد راوم وكميتش وكاى هافيرتز.

الوسط: جوندجان ونيكلاس زوله وسيرجي جنابري.

الهجوم: توماس مولر وساني وجمال موسيالا.

ويلعب المنتخب الألماني رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز بعد هزيمته في المباراة الأولى المفاجأة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا، وفي حال خسارة المنتخب الألماني اليوم أو تعادله يودع منافسات كأس العالم بشكل رسمي وهو سيناريو كارثي يخشاه الماكينات الألمانية بقيادة مدربه فليك.