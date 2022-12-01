بث مباشر مباراة ألمانيا وكوستاريكا "الفجر الرياضي" يلا شوت المانيا اليوم

بث مباشر مباراة ألمانيا وكوستاريكا، في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الخميس، على استاد البيت، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، من أجل تحديد التأهل لدور السعر النهائي لمونديال 2022، الذي سيعقد في قطر في الفترة من 20 إلى 18 نوفمبر الجاري.

مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا

في الوقت نفسه، تلعب إسبانيا مع نظيرتها اليابانية، لنفس المجموعة، في مباراة ترتبط نتيجتها بنتيجة المباراة المذكورة أعلاه.

وتحتل ألمانيا المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما تحتل كوستاريكا المركز الثالث بثلاث نقاط.

حالة المجموعة وفرص التأهيل

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها اليابان بفارق هدف عن كوستاريكا، ولكل منها 3 نقاط، ثم ألمانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بث مباشر مباراة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

تحتاج ألمانيا للفوز بهدفين على كوستاريكا، بينما تنتظر اليابان عدم التغلب على إسبانيا، لتضمن تأهلها إلى الدور الثاني من المونديال.

وسيواجه المنتخب الألماني صعوبة كبيرة في التقدم إذا هزمت اليابان ألمانيا، حيث سيتعين عليه تعويض فارق 7 أهداف التي سجلتها إسبانيا أمام كوستاريكا من أجل التمرير إلى الدور الثاني مع اليابان.

من ناحية أخرى، سيعمل المنتخب الكوستاريكي على الصمود أمام الآلات الألمانية، على أمل انتزاع التعادل الذي سيؤهل كوستاريكا إذا خسرت اليابان أمام إسبانيا.

وستتأهل كوستاريكا للدور الثاني لكأس العالم إذا هزمت ألمانيا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين اليابان وإسبانيا.

وشهدت المباراة حدثًا فريدًا عندما قادت الفرنسية ستيفاني فرابارت المباراة كأول حكم أنثى تقود مباراة رجال في نهائيات كأس العالم FIFA.

يذكر أن كأس العالم بدأت في 20 نوفمبر الماضي، وستستمر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة. تم توزيعهم على 8 مجموعات من 4 فرق، وتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى دور الـ16.

قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس جنتر (فرايبورج)، تيلو كهرير (وست هام)، نيكلاس سولي (بوروسيا دورتموند)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ديفيد راوم (لايبزيج)، كريستيان جونتر (فرايبورج).

الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ماريو جوتزه (آينتراخت فرانكفورت).

الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونيخ)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند)، سيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، كاي هافرتز (تشيلسي)، يوسف موكوكو (دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).