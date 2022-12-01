الرئيس يوقع على كرة أحد مواهب برنامج “كابتيانو مصر” (صور)

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على كرة قدم خاصة بأحد مواهب برنامج “كابتيانو مصر”

الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك على هامش تواجد رئيس الجمهورية في محافظة الدقهلية، لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بعدما طلب اللاعب “يوسف” من الرئيس التوقيع على الكرة بمناسبة عيد ميلاده الأول.

الأمر الذي لاقى استجابة فورية من السيسي، إذ كتب على الكرة مهنئا اللاعب بعيد ميلادة: “كل سنة وأنت طيب يا يوسف".

الرئيس يوقع على كرة أحد مواهب برنامج “كابتيانو مصر”

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

الرئيس يوقع على كرة أحد مواهب برنامج “كابتيانو مصر”

وتُعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.