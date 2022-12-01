مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا بث مباشر || لايف الآن

بث مباشر لمونديال ألمانيا وكوستاريكا قطر 2022.. يخوض المنتخب الألماني مباراة حاسمة وقوية ضد كوستاريكا، حيث لا بديل عن الفوز من أجل التأهل وتجنب الإقصاء المهين من المونديال الثاني في منطقة. صف.

في مباراته الأولى، خسرت ألمانيا أمام اليابان 2-1، وفي المباراة الثانية تعادلت 1-1 مع إسبانيا، ولا يزال هناك بصيص أمل في التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

شاهد بث مباشر في ألمانيا وكوستاريكا

يتم بث المباريات رسميًا على قناة BN Sport وAl Kass وهما قناتان قطريتان تتطلبان اشتراك مسبق الدفع لمشاهدة المباريات عليها، لذلك نوفر لك رابط البث المباشر حتى تتمكن من مشاهدة ألمانيا الحاسمة. مباراة كوستاريكا..

وتنظم قطر كأس العالم لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تصنف على أنها أفضل نسخة لكأس العالم في التاريخ، بعد الاستعداد القطري الكبير لتنظيمها.

يتوافد ملايين السائحين على قطر من أجل تشجيع منتخبات بلادهم التي تنافست منذ دور المجموعات التي انطلقت في الفترة من 11 إلى 2022 م، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وبعدها تنطلق دور الـ16.

فيما ستستمر مباريات المونديال بمبارياتها حتى 12-18-2022 حيث تقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل بدولة قطر.

مباراة اسبانيا واليابان

بالتزامن مع مباراة ألمانيا وكوستاريكا، سيلعب المنتخبان الإسباني والياباني مباراة حاسمة، يتم بعدها تحديد تأهل منتخبي المجموعة الخامسة، وهي إحدى المجموعات الصعبة التي تم اختيارها في القرعة.

قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس جنتر (فرايبورج)، تيلو كهرير (وست هام)، نيكلاس سولي (بوروسيا دورتموند)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ديفيد راوم (لايبزيج)، كريستيان جونتر (فرايبورج).

الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ماريو جوتزه (آينتراخت فرانكفورت).

الهجوم: ليروي ساني (بايرن ميونيخ)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند)، سيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، كاي هافرتز (تشيلسي)، يوسف موكوكو (دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).