لايف KORA الآن FREE رابط مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر بث مباشر يلا شوت كاس العالم بتاريخ 1-12-2022 مباشر SPANISH Goal

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة اسبانيا
مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

تبدأ صافرة بداية مباراة اليابان وإسبانيا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي
- معلق مباراة إسبانيا واليابان
وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء المنتظر بين اليابان والاسبان إلى المعلق الشهير حسن العيدروس.
- القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا واليابان
وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية عن امتلاكها جميع حقوق بث واذاعة مباريات مونديال قطر عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد bein sports hd 1 max.

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- تشكيل اليابان أمام إسبانيا
حراسة المرمى: جوندا
خط الدفاع: ساكاي، ايتاكورا، يوشيدا، ناجاتومو.
خط الوسط: ايندو، تاناكا، كوبو.
خط الهجوم: مينامينو، كامادا، ماييدا.
ترتيب مجموعة اليابان وإسبانيا
1- إسبانيا 4 نقاط
2- اليابان 3 نقاط
3- كوستاريكا 3 نقاط
4- ألمانيا نقطة
 

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