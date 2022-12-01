يلا SPANISH PLUS مشاهدة مباراة اسبانيا الآن|| تابع لايف HD بث مباشر اسبانيا ضد اليابان YouTube اونلاين ستريم هدف فاتي الآن 1ND Half

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4 والتي تبث على القمر الصناعي نايل بتردد 12264 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500

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قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره اليابان في لقاء حاسم بينهم على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

- موعد مباراة إسبانيا واليابان

وتبدأ صافرة بداية مباراة اليابان وإسبانيا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- معلق مباراة إسبانيا واليابان

وأسندت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية مهمة التعليق على أحداث اللقاء المنتظر بين اليابان والاسبان إلى المعلق الشهير حسن العيدروس.

- القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

تنقل هذه القناة مباريات كأس العالم بشكل مفتوح على القمر التركي والذي يمكن استقباله بسهولة:

القناة: IRIB HD Iran

التردد:11881

معامل الترميز:27500”H’’

القمر الصناعي التركي

القناة:TRT2

التردد:11054

معامل الترميز:30000

