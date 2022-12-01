كورة شوت Tab3live3 بث مباشر مباراة اسبانيا واليابان في كأس العالم 2022 دون تقطيع || رابط يوتيوب قناة بي ان سبورت هدف اسبانيا الأول الان جافي NOW

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة اسبانيا
مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان في بث مباشر وحصريًا على beIN SPORTS
لا تفوت مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان في كأس العالم FIFA قطر 2022™ في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة إسبانيا واليابان بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

لمشاهدة البث المباشر الآن “أسبانيا واليابان” اضغط هنا 
 

وتعد مباراة إسبانيا واليابان مصيرية في سبيل التأهل إلى ثمن النهائي وسط امتلاك الفريقين للحظوظ على الورق في الوصول إلى الدور المقبل.

موعد مباراة إسبانيا واليابان

البث المباشر لمباراة إسبانيا واليابان هو اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إسبانيا واليابان ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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