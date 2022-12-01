روابط يلا شوت live.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد اليابان Twitter شغال الآن || مشاهدة مباراة Spain vs Japan كورة لايف فور هدف جافي Yalla Shoot

يستضيف مواجهة مباراة اسبانيا واليابان في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وتم إقصاء كندا من كأس العالم 2022، بعد أن خسرت مباراة اسبانيا واليابان، وخسروا جميع مبارياتهم الخمس في كأس العالم إجمالًا، وخاضت السلفادور ست مواجهات، المزيد من المباريات وخسرتهم بالكامل.

وستنقل مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “beIN Sports HD 1 Max” وفضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع يلا الكاس.