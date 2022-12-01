ننشر مواعيد عرض مسلسل اخر دور للفنانة دينا الشربيني

نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل اخر دور للفنانة دينا الشربيني، حيث عرضت منصة شاهد VIP حلقتين من مسلسل آخر دور للفنانة دينا الشربيني، كبداية عرض المسلسل اليوم 1 ديسمبر.

مواعيد عرض مسلسل اخر دور

ويعرض ثلاث حلقات من المسلسل أسبوعيًا من الأربعاء إلى الجمعة ١١ مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت ١٢ منتصف اليل بتوقيت السعودية.

يذكر أن روان كشفت الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني عن تورطها في جريمة قتل زوجها، وعلى الرغم من أن روان (دينا الشربيني) حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة إلا أن وكيل النيابة أحمد (أحمد خالد صالح) الذي لا يقتنع ببراءتها ومازال يبحث في القضية على الأدلة التي تدينها.

وخلال الحلقة تورطت دينا الشربيني (روان) في عملية انتحار حدثت داخل شقتها، فبعد أن دخلت إحدى جيرانها إلى شقتها دون علمها وألقت بنفسها من شرفة شقتها، لتهرب روان من المنزل حتى لا تتورط في جريمة أخرى.

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.