رابط بث مباشر Telegram مباراة المانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم || متابعة مباراة المانيا وكوستاريكا كورة لايف اتش دي GOAL || رابط تويتش سريع مشاهدة المانيا وكوستاريكا هدف مولر

كما تنطلق هذه المواجهة المرتقبة لدى الجماهير كونها قد تشهد مغادرة المنتخب الألماني منافسات كأس العالم رسميا، عند الساعة التاسعة في الخرطوم وطرابلس، الثامنة في تونس والرباط والجزائر، الحادية عشرة في أبو ظبي والمنامة.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية مهمة التعليق على مباراة كوستاريكا والمانيا إلى المعلق القطري الشهير يوسف سيف بالإضافة إلى عدد من الزملاء على المحطات العربية والعالمية المشفرة بمقابل مادي مدفوع.

مباراة المانيا بث مباشر أون لاين، ويبدأ توقيت مشاهدة ماتش الماينا وكوستاريكا اليوم غبر قناة bein sport max hd في الساعة الخامسة مساءاُ بتوقيت القاهرة، ومنحت شبكة بي إن سبورت الجزائري يوسف سيف مهمة التعليق على أحداث المقابلة المنتظرة، التي جاءت لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في الساعة العاشرة مساءاُ بتوقيت الرياض، وإليكم مواعيدها حسب التوقيت المحلي للدول العربية الأخرى:

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

