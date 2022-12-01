يلا KOORA كورة بث مباشر koramubasher مشاهدة مباراة منتخب المانيا ضد كوستاريكا يلا شوت في كأس العالم || يلا لايف LIVE7HD بث الأسطورة بين ماتش المانيا وكوستاريكا BEIN MATCH

تنطلق مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 لكي قبل مشاهدة مباراة المانيا ضد كوستاريكا بث مباشر اليوم يلا شوت لكن كيف يمكن لألمانيا أن تصطف في مواجهة كوستاريكا.

قبل مباراة ألمانيا بث مباشر اليوم يواجه هانسي فليك، مدرب ألمانيا، معضلتين هجوميتين كبيرتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في المجموعة الخامسة مع كوستاريكا على استاد البيت يوم الخميس.



مباراة المانيا وكوستاريكا اليوم قد يتقدم Die Mannschaft إلى مراحل خروج المغلوب فقط إذا فاز هذا الأسبوع، لكن يجب أن يعمل فليك مع فريق كامل لياقته بعد إصابة ليروي ساني بإصابة في الركبة ليخرج من مقاعد البدلاء في التعادل يوم الأحد مع إسبانيا.

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يتوقع لاعب بايرن ميونيخ العودة مباشرة إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الخميس، ويمكن أن يتخذ فليك قرارًا جريئًا بإحضار نيكلاس فولكروج بعد أن قدم مهاجم فيردر بريمن هدف التعادل في وقت متأخر ضد إسبانيا.

من المحتمل أن ينزل توماس مولر إلى مقاعد البدلاء في هذا السيناريو، مع عدم توقع جمال موسيالا ولا سيرج جنابري أن يتنازلوا عن مكانهم في الثلث الأخير.